إلهام شاهين تروى ذكرياتها مع 30 يونيو : معركتى كانت كبيرة مع الإخوان

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:06 م
الهام شاهين
الهام شاهين
داليا الحسين
قالت الفنانة إلهام شاهين، إنه في 29 يونيو 2013 كانت على الهواء لدعوة المواطنين للنزول في 30 يونيو ضد الإخوان، وكانت تحث المواطنين على النزول وتؤكد لهم إن من لم يشارك فهو خائن لبلده.

وأضافت "شاهين"، خلال حوارها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة أنها تواصلت مع عدد من الفنانين من أجل التجمع في وزارة الثقافة عند الساعة 12 ظهر 30 يونيو، ووصلت هناك بعدما ذهبت في طريقها للزمالك ليسرا ثم ليلي علوي وبعدها لهالة سرحان:.
وتابعت الفنانة: "كنت في حالة حماس غير عادي وكنت مهددة بشكل بشع من الإخوان وكان لي معركة كبيرة معهم".

وأكدت أن ثورة 30 يونيو لا تقل أهمية عن الانتصار العظيم في أكتوبر 1973، بل يزيد، لأن في حرب أكتوبر تم استرداد سيناء أما ثور 30 يونيو أعادت مصر كاملة من الجماعة الإرهابية، مردفة: "كان عندي ثقة ويقين في جيشنا وشعبنا لإنجاح ثورة 30 يونيو".


وأكدت الفنانة إلهام شاهين أنها كانت على ثقة في الشعب المصري ومتأكدة أن الإخوان لن يستمروا في الحكم ألا عام واحد فقط وراهنت حينها على وعي الشعب المصري لأنه لن يرضى بهذا الحكم التعسفي للإخوان وبالفعل حدث ما توقعت.

وأضاف أن الإخوان نادوا بمليونية ضدها سميت باسم "مليونية الخلاص من إلهام شاهين"، ورفضت أن تترك منزلها وحاول عدد من الفنانين مثل عادل إمام ويسرا وغيرهم أن يأتوا إلى منزلها من أجل دعمها ورفضت بشدة حينها وظلت في المنزل ولم يحدث أي شيء سوى قيام عناصر الإخوان بالكتابة على حوائط العقارات المجاورة لمنزلها ألفاظ حقيرة وقاموا بمهاجمتها بأسلوب حقير لمجرد إعلانها رفض وجودهم بالحكم.

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