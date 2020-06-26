تعرف على تفاصيل أغنية سعد لمجرد الجديدة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:03 م
سعد لمجرد
سعد لمجرد
نور طلعت
أيام قليلة تفصلنا عن طرح أغنية جديدة باللهجة المصرية للمطرب المغربي سعد لمجرد، وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".

تحمل الأغنية عنوان"عدى الكلام" وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

وأعلن سعد، وفريق عمل الأغنية عنها وذلك عبر جميع حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب الجمهور عن سعادته وتحمسه الشديد لطرحها.

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