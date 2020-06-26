نور محمود يكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "هجمة مُرتدة"

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

يُشارك الفنان الشاب نور محمود في مسلسل "هجمة مُرتدة" مع الفنان أحمد عز.

وتحدث نور محمود في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أوضح خلاله أنه يُجسد دور ظابط مخابرات يُدعى "حسام" ، ولكن بشكل مختلف تمامًا عما قدمه من قبل، مُوضحًا :"أنا عملت ظابط قبل كده بس الموضوع هنا مختلف وبشكل جديد".


وقال نور أنه تم ترشيحه للمسلسل من قبل المخرج أحمد علاء، لافتًا إلى سعادته الكبيرة بالعمل معه ومع كل هؤلاء النجوم المُشاركين فيه.

وأشار نور أن المسلسل سيكون على نفس مستوى وجمال المسلسلات الوطنية، وأن الناس سيجتمعون معًا وقت مشاهدته مثلما حدث في مسلسل "الاختيار"،لافتًا أن هذه النوعية من المسلسلات تُعد شرف كبير للفنان الذي يُشارك فيه.

وأوضح نور أن المسلسل يُبين بشكل ما بطولة جهاز عظيم "المخابرات العامة"،وأنه لم يتم عرضه في رمضان الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا التي تسببت في غلق المطارات، لأن معظم أحداث المسلسل تقع خارج مصر وتحديدًا أوروبا، وغيرها من الدول، مُتمنيًا أن ينال المسلسل على إعجاب الجمهور.

مسلسل "هجمة مرتدة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد علاء الديب، ﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم.

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