يوسف الشريف عن "النهاية": أول مسلسل خيال علمى في مصر

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:01 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
أمنية فوزي
قال الفنان يوسف الشريف، إن مسلسل النهاية تجربة جديدة، متوقعًا أن تفتح الباب لتقديم أعمال فنية مختلفة

وأضاف "الشريف"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، أن فكرة تنفيذ مسلسل النهاية كأول مسلسل خيال علمي تنفذه مصر وضعه في مسؤولية كبيرة.

وتابع: "شركة انتاج المسلسل تعاملت مع على أنه تحدي كبير وقالت على تنفيذه "ليه لأ".

وأشار الفنان يوسف الشريف، إلى أن زوجته انجي علاء تفاجأت بفكرة المسلسل في البداية

واستضاف الإعلامي رامي رضوان الفنان يوسف الشريف في برنامجه "مساء dmC"،وذلك اليوم الجمعة، وتُذاع الحلقة في تمان الساعة التاسعة مساءً على قناة dmc.

ونشر رامي رضوان صورة جمعتن بالفنان يوسف الشريف، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلًا:"هو ده صاحب الصورة اللي فاتت، النجم يوسف الشريف في حلقة خاصة تذاع الجمعة القادم باذن الله ليه قلت اول حرف من اسمه "م"؟، هتعرفوا في الحلقة كل حاجة لأول مرة هتسمعوه بيغني كمان".

وفي سياق آخر، خاض الفنان يوسف الشريف السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "النهاية "، وهو من إخراج ياسر سامي،
ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو سمير عاطف، بطولة عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي.

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