إلهام شاهين: رفضت حكم مرسى ورفضت البقاء خارج مصر ..وتعرضت لحملة حقيرة من الإخوان .. فيديو

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قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها انتصرت على جماعة الإخوان في عز قوتهم كانت سعادتها حينها لا توصف.



وضافت "شاهين"، خلال حوارها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة أنها تعرضت لحملة تشويه من جانب قناة الحفاظ التابعة لجماعة الإخوان وتم مهاجمتها بضراوة شديدة.



وكشفت الفنانة إلهام شاهين أنه بعد مرور أسبوع من إعلان تنصيب نفسه رئيسا لمصر ذهبت إلى لبنان للتواجد في برنامج تلفزيوني وقالت حينها إن محمد مرسي نصب نفسه رئيسا لمصر قبل إعلان النتيجة الرسمية، وكشف أن ما حدث أمر غير منطقي وغير طبيعي وهناك تزوير في الانتخابات مؤكدة أنه لا يوجد رئيس لمصر حينها.



وأكدت الفنانة إلهام شاهين أنها كانت على ثقة في الشعب المصري ومتأكدة أن الإخوان لن يستمروا في الحكم ألا عام واحد فقط وراهنت حينها على وعي الشعب المصري لأنه لن يرضى بهذا الحكم التعسفي للإخوان وبالفعل حدث ما توقعت.



وأشارت إلى أنه بعد ظهورها في ذلك البرنامج التلفزيوني نصحها البعض بالعيش خارج مصر ولكنها رفضت وعادت إلى القاهرة وتم تنفيذ حملة حقيرة عليها من جانب الإخوان وحينها صممت أن تحصل على حقها بالقانون.



وأضاف أن الإخوان نادوا بمليونية ضدها سميت باسم «مليونية الخلاص من إلهام شاهين»، ورفضت أن تترك منزلها وحاول عدد من الفنانين مثل عادل إمام ويسرا وغيرهم أن يأتوا إلى منزلها من أجل دعمها ورفضت بشدة حينها وظلت في المنزل ولم يحدث أي شيء سوى قيام عناصر الإخوان بالكتابة على حوائط العقارات المجاورة لمنزلها ألفاظ حقيرة وقاموا بمهاجمتها بأسلوب حقير لمجرد إعلانها رفض وجودهم بالحكم.

