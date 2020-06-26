فاروق الباز يرد على استغلال أثيوبيا لحديثه: كلام جرايد (فيديو)

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
اعتبر الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، استغلال بعض الصحف الأثيوبية لحديثه السابق بشأن المياه الجوفية في مصر "كلام فارغ، وكلام جرايد"، مضيفا أنه لا أحد يستطيع التحدث عن تفاصيل ملف سد النضهة خاصة بعد انتقاله إلى مجلس الأمن.

وأشار "العدوي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن اجتماع مجلس الأمن بشأن سد النهضة إما يتخذ قرار بإنهاء الأزمة، أو الإعلان عن إجراءات بتوقيتات معينة، مضيفا أن المفاوضات تستغرق وقتا.

وأضاف أن الدول الثلاث لها يد في حدوث خلل في المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، منوها بأن قضية سد النهضة شائكة، ويجب أن يتحدث فيه المتخصصون، ومن هم على دراية بتفاصيل الأزمة.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلٍ من وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والموارد المائية والري، والعدل، والمالية، والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.


وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات ملف سد النهضة، حيث تم استعراض الموقف الراهن، أخذًا في الاعتبار المحددات والثوابت المصرية في هذا الخصوص، لا سيما ما يتعلق ببلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب يمس بحقوق مصر في مياه النيل.

خلال الاجتماع، وجه الرئيس بمواصلة التحركات على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة، والاستمرار حاليًا في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة، خاصةً من خلال تكثيف المشاورات في هذا الصدد مع السودان الشقيق، إلى جانب القوى الدولية المختلفة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن.

على جانب آخر؛ اطلع الرئيس أيضًا على مستجدات القضية الليبية، حيث وجه باستمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لفرض الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وكذلك لصون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي، مؤكدًا سيادته في هذا الخصوص على الموقف المصري المتعلق باحتواء الأزمة في ليبيا من خلال تثبيت وقف إطلاق النار ووضع الضمانات اللازمة لذلك، إلى جانب تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع، بما يفتح الآفاق نحو الوصول إلى حل سياسي شامل.

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