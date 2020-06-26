بإطلالة ساحرة.. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:00 م
إيمان العاصي
إيمان العاصي
فايقة محمد عادل
نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت العاصي، بإطلالة ساحرة حيث ارتدت شميز باللون الأزرق ، ولم تتكلف في وضع الإكسسوارات واكتفت بإرتداء نظارة شمس ، وتركت شعرهت الأشقر منسدلا ، ولم تعلق علي الصورة بشئ.

ونالت الصورة إعجاب العديد من الجماهير وجائت أبرز التعليقات من جانب المتابعين " جميلة جدا باللون الأزرق"، وعلق آخر " أجمل اشي بالحياة إنتي".

يذكر أن شاركت الفنانة إيمان العاصي، في مسلسل" مملكة إبليس"، بجانب كوكبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم غادة عادل، صبري فواز، أحمد داوود، رانيا يوسف.

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