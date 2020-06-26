بإطلالة ساحرة.. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

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نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهرت العاصي، بإطلالة ساحرة حيث ارتدت شميز باللون الأزرق ، ولم تتكلف في وضع الإكسسوارات واكتفت بإرتداء نظارة شمس ، وتركت شعرهت الأشقر منسدلا ، ولم تعلق علي الصورة بشئ.



ونالت الصورة إعجاب العديد من الجماهير وجائت أبرز التعليقات من جانب المتابعين " جميلة جدا باللون الأزرق"، وعلق آخر " أجمل اشي بالحياة إنتي".



يذكر أن شاركت الفنانة إيمان العاصي، في مسلسل" مملكة إبليس"، بجانب كوكبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم غادة عادل، صبري فواز، أحمد داوود، رانيا يوسف.

