يوسف الشريف: لا أحب بناء نجاح عمل على عمل آخر

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كشف الفنان يوسف الشريف عن ردود أفعال الجمهور على مسلسل "النهاية" قائلاً: "يوجد نوعيات من النهايات تكون مفتوحة أو محبطة بموت البطل".



وتابع يوسف الشريف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" قائلاً: "من المفترض وجود جزء ثاني للنهاية ولا أفضل أن أقوم به بعده مباشرة مثل مسلسل القيصر كان جزء ثاني لمسلسل قمت به من فترة والجمهور كان لم يعرف واكتشف هذا في آخر حلقة للقيصر".



وأضاف: "في عادتي لا أحب أن أبني نجاح عمل على عمل آخر، وشعرت بلحظة من لحظات عند البدء بالاعلان عنه أن النهاية له علاقة بإسم مصر، والمنشنتات أن هذا أول عمل درامي سيغير مستوى الدراما رعبتني واتخضيت من ردود الأفعال، ونسيت أني صاحب المسلسل".



يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.





قصة مسلسل النهاية



تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



أبطال مسلسل النهاية



شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.