يوسف الشريف: النهاية كان مغامرة كبيرة.. وهؤلاء لهم عامل كبير لنجاح المسلسل

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:55 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
روان هيثم
أعرب الفنان يوسف الشريف عن سعادته بمسلسل "النهاية" والعاملين فيه قائلاً: "جميع كرو مسلسل النهاية مصريين، والانتاج كان له دور كبير في هذا".

وتابع يوسف الشريف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" قائلاً: "المخرج ياسر سامي والمؤلف عمرو سمير عاطف، ومهندس الديكور رامي دراج والمونتير الجرافيكس عمرو عاكف والستايلست إنجي علاء جميعهم كان لهم عامل كبير لنجاح المسلسل".

وأضاف: "بذلنا مجهود كبير ومختلف في مسلسل النهاية وكان مغامرة كبيرة أخوضها منذ عملي بمسلسل رقم مجهول، ومن الممكن أن يفتح أبواب فيما بعد لأعمال عديدة وعند حدوث ذلك سأكون أسعد إنسان".

يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.


قصة مسلسل النهاية

تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال مسلسل النهاية

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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