يوسف الشريف: أثق برأي زوجتي كثيرا.. وهي كانت أول من علم بفكرتي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:53 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
روان هيثم
كشف الفنان يوسف الشريف عن أساس الفكرة قائلاً: "أي خيال يجب أن يكون مبني على أساس علمي له أصل في الحاضر ومبني ومتشابه مع توقعات علمية".

وتابع يوسف الشريف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" قائلاً: "يجب أن ترى توقعات وتخيلات العلماء حول الاتصالات، أما الاساس الفني جميع الاعمال الذي تم صنعه عن المستقبل كان يروي اتفقوا عن وجود درونز وتحدثوا بالرؤية ولكن ليس بالتطابق".

وأضاف: "إنجي علاء زوجتي كانت أول شخص علم بفكرتي لأني أحب أن أحكي لها وأقتنع برأيها جغدا وأتخضت في البداية، وجميع من حولي كانوا غير مقتنعيين ثم أقتنعوا بعد ذلك".


يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.


قصة مسلسل النهاية

تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال مسلسل النهاية

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

أخبار تهمك

شوبير يكشف مفاجأة بشأن تمديد عقد فايلر مع الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الصدمة الكبرى.. الأهلي مُهدد بضياع أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يواجه أزمة في التعاقد مع صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يُلاحق الساحر لضمه فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يشارك في قمة مصغرة لمناقشة قضية سد النهضة

منذ ساعة و نصف

مدرب برشلونة يغضب ريال مدريد

منذ 34 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة بسبب منخفض الهند

منذ ساعتين

عاجل.. الصحة: تسجيل 1625 إصابة جديدة بكورونا.. و87 حالة وفاة

منذ نصف ساعة

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 11 ساعة

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ يومين

مكالمة هاتفية تثير الذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات

منذ ساعتين و 22 دقيقة

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ حوالي 21 ساعة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:52 م

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات

عاجل.. السيسي يشارك في قمة مصغرة لمناقشة قضية سد النهضة

08:43 م

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

02:32 م

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

09:30 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1625 إصابة جديدة بكورونا.. و87 حالة وفاة

09:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!