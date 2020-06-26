يوسف الشريف: أثق برأي زوجتي كثيرا.. وهي كانت أول من علم بفكرتي

Advertisements

كشف الفنان يوسف الشريف عن أساس الفكرة قائلاً: "أي خيال يجب أن يكون مبني على أساس علمي له أصل في الحاضر ومبني ومتشابه مع توقعات علمية".



وتابع يوسف الشريف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" قائلاً: "يجب أن ترى توقعات وتخيلات العلماء حول الاتصالات، أما الاساس الفني جميع الاعمال الذي تم صنعه عن المستقبل كان يروي اتفقوا عن وجود درونز وتحدثوا بالرؤية ولكن ليس بالتطابق".



وأضاف: "إنجي علاء زوجتي كانت أول شخص علم بفكرتي لأني أحب أن أحكي لها وأقتنع برأيها جغدا وأتخضت في البداية، وجميع من حولي كانوا غير مقتنعيين ثم أقتنعوا بعد ذلك".





يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.





قصة مسلسل النهاية



تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



أبطال مسلسل النهاية



شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.