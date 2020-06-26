مدرب برشلونة يغضب ريال مدريد

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:40 م
بوابة الفجر
أكد مدرب برشلونة كيكي سيتيين، اليوم الجمعة، أن الأمل قائم في الفوز بالدوري الإسباني، معرباً عن ثقته في خسارة ريال مدريد المتصدر- بـ68 نقطة- نقاطاً خلال الجولات السبع المتبقية من المسابقة.

وقال سيتيين "بالطبع لا زلت عند اعتقادي. لا تزال هناك سبع مباريات، ومن الصعب حتى على ريال مدريد أن يفوز بها جميعاً"، خلال مؤتمر صحافي قبيل مواجهة سيلتا فيغو السبت في "الليغا".

ويحتاج "البرسا"، الذي فقد الصدارة الأسبوع الماضي إثر تعادله مع إشبيلية سلبياً، أن يتعثر الريال في أي من مبارياته المقبلة، نظراً لأنه في حال تساوي الفريقين في النقاط سيذهب اللقب إلى "الميرينغي" الذي يتفوق في المواجهات المباشرة.

لكن مدرب "البلوغرانا" عاد واعترف بأن الفريق "الملكي" "يمر بفترة جيدة"، رغم تلميحه إلى أن كرة القدم هي رياضة "تفاجئنا" أحياناً وكل شيء وارد حدوثه فيها. 

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