غدا.. بث صلاة الفجر على الهواء من مسجد أبو العباس بالإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية عن أنها ستقوم ببث مباشر من داخل مسجد أبو العباس المرسي؛ لإقامة شعائر صلاة فجر غدا السبت بعد توقف دام ١٠٠ يوم.





يأتي ذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وفضيلة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات لفتح دور العبادة تدريجيًا بدءا من غدًا السبت.

وكلف محافظ الإسكندرية، مسئولي شركة نهضة مصر بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم دور العبادة المساجد والكنائس على مستوي المحافظة، وذلك استعدادا لفتح دور العبادة تدريجيا بدءا من غدًا السبت وقبل استئناف استقبال المواطنين بها للحفاظ علي سلامتهم، في ضوء الإجراءات الإحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا.



من جانبه، أوضح المهندس أسامة الخولي نائب رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر والعضو المنتدب بأنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية تم عمل حملات مكبرة لتطهير وتعقيم دور العبادة من الداخل والخارج علي مستوي المحافظة وذلك بمعدات وأدوات الشركة. مؤكدا علي المسئولية المجتمعية والعمل التطوعي الذي تقوم به الشركة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16737 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18252 حالة، من ضمنهم الـ 16737 متعافيًا.



