نيفين شلبي تكشف لـ"الفجر الفني" عن قصة فيلم "سوء الرجالة"

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تقوم المخرجة نيفين شلبي حاليًا بتصوير فيلمها الجديد "سوء الرجالة".



وتحدثت نفين شلبي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أوضحت خلاله أن الفيلم يتضمن العديد من القصص الاجتماعية، ويدور حول مساوئ الرجال ولكن من منظور مُحايد ومختلف، لافتة أن الاسم من الممكن ألا يدل على ذلك، لكنه مع الرجل جدًا.





وأكدت نفين أنها ضد الأعمال التي تُدافع عن المرأة بالهجوم على الرجل، مُوضحة أنها تفضل أن يحصل الطرفين على حقوقهم بشكل كامل، وأنها ليست كارهة للرجال، وأن الفيلم يُدافع عن حقوق الرجال بشكل مختلف.





وأشارت نفين إلى أنهم ملتزمين باتباع الإجراءات الوقائية، وأنهم سيقومون بالتصوير في بعض الشقق والڤيلل والأماكن المفتوحة، لافتة إلى أن الفيلم يحتوي على العديد من ضيوف الشرف لكنها لن تستطيع الإفصاح عنهم إلا عندما يتم التعاقد معهم بشكل رسمي، ومن المُقرر انتهاء التصوير بعد اسبوعين.



والفيلم مأخوذ عن المجموعة القصصية ‏سوق العرسان، وهو من تأليف علاء سليمان، بطولة باسم سمرة، نجلاء بدر، أحمد وفيق، انتصار، فراس السعيد، ‏محمود الليثي، سيناريو وحوار نيفين شلبى و دينا السقا، إنتاج شريف مندور.