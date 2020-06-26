يوسف الشريف: "أنا لا أبحث عن الفكرة بل تأتيني بالالحاح"

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كشف الفنان يوسف الشريف عن استلهامه لوحي أفكار مسلسلاته قائلاً: "أنا لا أبحث عن فكرة وأحب صنع كل جديد، والافكار تأتيني بالالحاح".



وتابع يوسف الشريف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" قائلاً: "كنت أذاكر عن فترة الذكاء الاصطناعي وحريص على معرفة وصولنا للمرحلة كام في الاتصالات، بالاضافة الى المعلومات التي تأتي للانسان في عقيدته".



وأضاف: "مع تخيلنا للشكل البدائي للعلامات الكبرى وتوقعات التكنولوجيا، وسألت نفسي كيف أوصل هذا لهذا وعمري ما هوصل لمعلومة مأكدة لاني لا أتحدث عن الغيب حاولت الوصول بالتخيل، والقصة هنا مستوحاه فقط من المسيح الدجال".



يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.





قصة مسلسل النهاية



تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



أبطال مسلسل النهاية



شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، ستايلست إنجي علاء، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.