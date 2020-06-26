تامر حسني عن لحن إسلام زكي: "من أهم أغاني تاريخي الفني"

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حرص الفنان تامر حسني، على توجيه رساله خاصة إلى الملحن إسلام زكي، عقب إشادة الأخير بإنسانيه وموهبه حسني، الفريدة وذلك من خلال تصريحات صحفية.



وكتب حسني، عبرستوري"إنستجرام" الخاص به،:"حبيبي يا إسلام من أول أغنية قدمتك بيها وهي"حد شبهه" وأنا شايفك فنان موهوب ومختلف أنا اللي عايز أقولك أنك عامل لحن ان شاء الله هيبقى من أهم أغاني تاريخي الفني في ألبومي القادم".

وأضاف حسني،:"وبقول للجمهور استنوا شغلي مع الملحن الكبير إسلام زكي، في الألبوم وفي فيلم"مش أنا".



بشكر المهندس الكبيروأخويا حبيبي هاني محروس اللي عرفني بيك والشاعر الكبير المحترم الغالي تامر حسين، اللي سعى ورا عودة التعاون بكلماته العظيمة".



في سياق آخر قال الملحن إسلام زكي، ل"الفجر الفني" خلال الساعات الماضية،:""أتعاون مع الفنان تامر حسني، في أغنية جديدة من لحني وتوزيعي، وتحمل طابع"الدراما"، وهي من أغاني ألبومه الجديد، المتوقع طرحه خلال الشهور القليلة المقبلة، فالحقيقة سعيد جدًا بهذا التعاون ولأول مرة أشعر بهذا القدر من الإستمتاع عند تعاوني مع مطرب فهو "في حتة لوحده وإنسان بدرجة لا تُوصف".





واستكمل إسلام حديثه قائلًا: "أول مرة أتعامل بطريقة مباشرة مع النجم تامر حسني، ووجدته في قمة الاحترام والأخلاق، ومُخلص في عمله لأبعد الحدود، فطلب مني أن أقوم بتوزيع الأغنية، واثقًا جدًا في موهبتي وقدراتي".



واستطرد إسلام حديثه قائلًا: "استطاع تامر أن يعود إلىَّ حب العمل من جديد في فترة ليست جيدة ومُحبطة من حياتي المهنية".





وعن كواليس التعاون قال إسلام: "أرسل الشاعر تامر حسين، العام الماضي، لتامر حسني عدد من الأغاني عبر"الواتساب" ومن ضمنهم هذه الأغنية فأعجب تامر بالأغنية جدًا ومن هنا عاد التواصل بيننا من جديد عقب أغنية"حد شبهه" التي لحنتها ووزعتها لتامر حسني عام 2013".



أضاف، الأغنية تحمل عنوان "قد الفراق" من كلمات الشاعر تامر حسين، ومن لحني وتوزيعي، وأنتظر طرحها جدًا لمراقبة ردود الأفعال وأتمنى من الله أن تحقق نجاحًا ساحقًا لأنها فعلًا رائعة ومن أجمل الأغاني التي نفذتها، بالإضافة إلى إبداع تامر في غنائها".

واختتم حديثه قائلًا: "ويوجد تعاون آخر مع الفنان تامر حسني في فيلمه الجديد"مش أنا" سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة".



