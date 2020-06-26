"القهوجي قالي متجبش معاك الواد ده".. تامر حسني يعلق على فتح الكافيهات

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:44 م
تامر حسني
تامر حسني
مي مرسي
قام الفنان تامر حسني بمشاركة مقطع كوميدي من فيلم "نور عيني" مع منة شلبي، تعقيبا على قرار رفع الحظر ووجود نسبة 25% فقط داخل المقاهي والسينمات والمسارح، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقام تامر حسني بدوبلاج الصوت قائلا "مالك في إيه..كنت عارف إنك هتعمل كده..بس مكنتش عارف إنك غبي،غبي علشان مصدقتش إنك ممكن تروح القهوة من غيري..كدبت علشان القهوجي قالي متجبش معاك الواد ده تاني".

وكتب "حسني" تعليقا على الفيديو قائلا "خناقات الصحاب الفترة الجاية"، وتفاعل الجمهور مع الفيديو من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "حبيبي لحلو"،"الله أحلى فيلم يا نور عيني"،"أحلى من يدبلج الأصوات يباشا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تامر حسني الفجر الصوات أخبارالفجر الفني

أخبار تهمك

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1625 إصابة جديدة بكورونا.. و87 حالة وفاة

منذ نصف ساعة

مدرب برشلونة يغضب ريال مدريد

منذ 33 دقيقة

مكالمة هاتفية تثير الذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يُلاحق الساحر لضمه فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

الصدمة الكبرى.. الأهلي مُهدد بضياع أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة بسبب منخفض الهند

منذ ساعتين

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ حوالي 21 ساعة

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات

منذ ساعتين و 20 دقيقة

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ يومين

الأهلي يواجه أزمة في التعاقد مع صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يشارك في قمة مصغرة لمناقشة قضية سد النهضة

منذ ساعة و نصف

شوبير يكشف مفاجأة بشأن تمديد عقد فايلر مع الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الأربعاء.. فيلم "كدبة بيضا" في جميع دور العرض

المسرح "فرعوني".. تامر حسني يحيي حفله الأول في الرياض (فيديو وصور)

الليلة.. تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا بالتجمع الأول

بسمة بوسيل تتغزل في تامر حسني بعد حفله بدبي

حسن شاكوش وعمر كمال للموزع محمد مدين: "أنا حنا بنقلش وبنت الجيران نجحت بلحنك"

نور تطلب من تامر حسني العمل معه

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:52 م

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات

عاجل.. السيسي يشارك في قمة مصغرة لمناقشة قضية سد النهضة

08:43 م

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

02:32 م

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

09:30 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1625 إصابة جديدة بكورونا.. و87 حالة وفاة

09:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!