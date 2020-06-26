"القهوجي قالي متجبش معاك الواد ده".. تامر حسني يعلق على فتح الكافيهات

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قام الفنان تامر حسني بمشاركة مقطع كوميدي من فيلم "نور عيني" مع منة شلبي، تعقيبا على قرار رفع الحظر ووجود نسبة 25% فقط داخل المقاهي والسينمات والمسارح، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقام تامر حسني بدوبلاج الصوت قائلا "مالك في إيه..كنت عارف إنك هتعمل كده..بس مكنتش عارف إنك غبي،غبي علشان مصدقتش إنك ممكن تروح القهوة من غيري..كدبت علشان القهوجي قالي متجبش معاك الواد ده تاني".



وكتب "حسني" تعليقا على الفيديو قائلا "خناقات الصحاب الفترة الجاية"، وتفاعل الجمهور مع الفيديو من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "حبيبي لحلو"،"الله أحلى فيلم يا نور عيني"،"أحلى من يدبلج الأصوات يباشا".

