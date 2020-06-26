المملكة تصدر قرارات لتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر فقرًا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:34 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
نجحت رئاسة المملكة لـ"مجموعة العشرين" في إصدار مجموعة من القرارات التاريخية لتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر فقرًا، في ظل تأثير تداعيات فيروس "كورونا المستجد" على الاقتصاد العالمي.


وكانت مبادرة "تعليق مدفوعات الديون للدول الأكثر فقرًا"، من أهم القرارات التاريخية التي اتخذتها مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت قناة "الإخبارية".

ومن خلال هذه المبادرة، وجّهت المملكة الجهود الدولية لدعم الاستقرار والمتانة المالية؛ لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الراهنة عن كاهل الدول، وضمان التدفقات المالية في الأسواق الناشئة لتحقيق التعافي الاقتصادي والعودة للحياة الطبيعية حول العالم.

ويعقد مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، غدا السبت، بالتعاون مع جمعية منتدى القيم الدينية لمجموعة الـ20، ومنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، واللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في المملكة العربية السعودية، أولى المشاورات التحضيرية ضمن سلسلة اللقاءات الإقليمية المتنوعة في مختلف أنحاء العالم، استعدادا لمنتدى القيم الدينية لمجموعة الـ20 المقرر انعقاده في الرياض في وقت لاحق من هذا العام 2020، والذي من المقرر رفع توصياته إلى قادة العالم المجتمعين في قمة مجموعة الـ20 في العاصمة السعودية الرياض.

ويشارك في فعالية مجموعة الشركاء الدوليين هذه أفراد وقيادات ومؤسسات دينية وإنسانية، وصانعو سياسات في المنطقة العربية من المشتغلين بمجالات القيم الدينية والإنسانية التي عادة ما تناقشها قمم الـ20 في اجتماعاتها السنوية.

وفيما يخص تصميم التحضيرات والمشاورات لعقد هذه اللقاءات، فقد شارك في إعدادها خبراء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، الذين يعملون في منصات الحوار والتعاون الـ5 في العالم، خصوصا في العالم العربي، والذين أسهموا في إنشاء أول منصة إقليمية للحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي عام 2018.

 
وقال الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن معمر: "إن عملنا خير دليل على فعالية إشراك الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية لمساندة صانعي السياسات عبر الحوارات والمبادرات المتنوعة لإيجاد حلول عالمية شاملة ومستدامة".




شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قرارات تخفيف المملكة الديون الدول اكثر فقرا

أخبار تهمك

الصدمة الكبرى.. الأهلي مُهدد بضياع أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

وزير الصحة الأسبق يفجر مفاجأة سارة حول كورونا

منذ أقل من ساعتين

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعة

مكالمة هاتفية تثير الذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

والدة فتاة طلخا تكشف تفاصيل جديدة عن واقعة قتل ابنتها

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة بسبب منخفض الهند

منذ ساعة الا ربع

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات

منذ ساعة

صفقة برشلونة وريال مدريد .. بايرن ميونخ يحدد سعر الجوكر

منذ ساعة

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يواجه أزمة في التعاقد مع صفقة الموسم

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يُلاحق الساحر لضمه فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

حمادة هلال يطالب جمهوره بالدعاء لوالدته

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:52 م

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

02:32 م

الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة بسبب منخفض الهند

08:12 م

الصدمة الكبرى.. الأهلي مُهدد بضياع أكبر صفقاته الصيفية

06:02 م

مكالمة هاتفية تثير الذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

05:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!