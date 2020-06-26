بيراميدز يستأنف تدريباته القوية استعدادا للدوري

استأنف فريق الكرة بنادي بيراميدز تدريباته القوية اليوم، الجمعة بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز نهاية شهر يوليو المقبل.





كان الفريق حصل على راحة بالأمس الخميس بعد إجراء المسحة الثانية للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا طبقا لاشتراطات اللجنة الطبية باتحاد الكرة وجاءت سلبية مثلما كانت المسحة الأولى.





وخاض الفريق مرانه على ٣ مجموعات تطبيقا لمبدأ التباعد الاجتماعي تحت إشراف الجهاز الفني وبمتابعة الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، ومع ترتيب الإجراءات الوقائية المشددة.



