بعد إصابته بـ"كورونا".. أرقام من مشوار محمد عواد مع 4 أندية ومنتخب مصر

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:51 م
محمد عواد
محمد عواد
علاء خليف
أعلن محمد عواد حارس مرمي الزمالك ومنتخب مصر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بعدما جاءت نتائج التحاليل الخاصة به إيجابية لينضم لقائمة لاعبي الدوري المصري المصابين بالفيروس اللعين .

وكتب حارس مرمي الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": " تحاليل كورونا إيجابي .. دعواتكم".

ويرفض مجلس إدارة النادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور عودة الدوري الممتاز في الوقت الحالي، وذلك خوفًا على اللاعبين والأجهزة الفنية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد انتشار الفيروس بشكل مرعب في مصر خلال الفترة الماضية وارتفاع حالات الإصابة والوفيات به.

ويعد محمد عواد واحد من حراس المرمي المميزين بالكرة المصرية، لعب خلال مشواره الكروي ضمن صفوف أندية الإسماعيلي، والمصري، والوحدة السعودي، قبل انتقاله لنادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019 لتدعيم مركز حراسة المرمي بالفريق الأبيض.

ماذا قدم محمد عواد خلال مشواره الكروي؟

- الإسماعيلي:

لعب محمد عواد ضمن صفوف فريق الشباب بالإسماعيلي وتألق بشكل لافت للأنظار ليتم تصعيده للفريق الأول عام 2012، ولعب مع الفريق 115 مباراة، بإجمالي دقائق لعب فعلية 10295 دقيقة لعب، واستقبلت شباكه 96 هدفًا، وحقق 49 "كلين شيت".

- المصري:

لعب "عواد" معارًا لنادي المصري البورسعيدي عام 2015 من النادي الإسماعيلي، وشارك في 23 مباراة مع الفريق بمختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية 2053 دقيقة، استقبلت شباكه 20 هدفًا، وحقق 11 "كلين شيت".

- الوحدة السعودي:

خاض حارس الزمالك الحالي تجربة احتراف قصيرة في الدوري السعودي، مع نادي الوحدة، ولعب له معارًا من النادي الإسماعيلي من يوليو 2018 وحتي يونيو 2019، وشارك مع الفريق في 30 مباراة، استقبلت شباكه 38 هدفًا، وحقق 8 "كلين شيت"، وحصل على انذار وحيد.

- الزمالك:

انضم "عواد" لنادي الزمالك في صيف 2019، وخاض مع الفريق الأبيض 16 مباراة في مختلف البطولات (7 بالدوري الممتاز – 5 في دوري أبطال إفريقيا – 3 بكأس مصر – 1 بكأس السوبر المصري)، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1457 دقيقة، استقبلت شباكه 13 هدفًا، وحقق 9 "كلين شيت" رفقة أبناء ميت عقبة.
 
توج محمد عواد مع الزمالك بكأس مصر العام الماضي، وكأس السوبر المصري على حساب النادي الأهلي، وكأس السوبر الإفريقي على حساب فريق الترجي التونسي.

- منتخب مصر:

خاض حارس الزمالك مباراتين وديتين فقط مع منتخب مصر بواقع 119 دقيقة لعب، أمام منتخبي بتسوانا واليونان، واستقبلت شباكه  هدف وحيد، بينما حافظ على نظافة شباكه في مباراة.

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