وكالة الفضاء المصرية: الإعلان عن عدد من الوظائف المتوفرة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:40 م
ارشيفية
ارشيفية
أعلن الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن قمر طيبة سات يقدم خدمة الاتصالات التليفونية التي تعمل مع أحد الجهات بالدولة، موضحة أن خدمة الإنترنت لم تبدأ العمل حتي الآن. 

وقال في بيان صحفى، إن التدريب الصيفي الذي تقدمة وكالة الفضاء المصرية لطلاب وطالبات الجامعات المصرية سينعقد هذا العام كما كان يحدث من قبل مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة في الوقت الحالي لمحاربة فيروس كورونا المستجد، وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيل التدريب في بداية شهر يوليو ٢٠٢٠.

وأضاف القوصي، أن طلب التحاق طلاب كليات هندسة الطيران والفضاء للعمل بأقسام الوكالة المختلفة سيكون للخريجين، متابعًا: "دور الطلاب مهم في وكالة الفضاء المصرية، وسيتم الإعلان عن الوظائف المتوفرة بالوكالة في الأقسام المختلفة بها من خلال الموقع الرسمي للوكالة (www.egsa.gov.eg)". 

واختتم دكتور القوصي بأن المقابلات الشخصية للوظائف التى تم وضعها علي الموقع الرسمى ستكون علي أسس ومراحل للاختيار ومن يتوفر به الشروط في المتقدمين سيتم التنسيق معهم تليفونيا لتحديد موعد للمقابلات الشخصية".

يذكر أن وكالة الفضاء المصرية تعتبر من أعرق الوكالات الخاصة بمجال علوم الفضاء والأقمار الصناعية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا والدول العربية وتمتلك من الإمكانيات والعقول ما مكنها من السير خطوات سرية في مجال علوم الفضاء، لتلحق بركب الدول المتقدمة على مستوى العالم.

وشهدت الوكالة تميزا منذ تولي الدكتور محمد القوصي رئاسة وكالة الفضاء المصرية، وتنوعت الأنشطة والمحالات التي تقدمها وكالة الفضاء المصرية.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على خوض مصر تجربة الفضاء والاقمار الصناعية لما لها من أثر إيجابي في تقدم البلاد، والمجالات الكثيرة، التي يمكن أن تسهم فيها مثل أحوال الطقس واسترجاع الأراضى ومراقبة الحدود واكتشاف الموارد الطبيعية، والمعادن وغيرها من المجالات. 

كما تمتلك مصر خيرة العقول النابغة في مجالات علوم الفضاء والاقمار الصناعية من مختلف أنحاء الجمهورية والتي تؤهل الوكالة لمنافسة الوكلات العالمية على مستوى العالم في علوم الأقمار الصناعية والفضاء، خلال فترة زمنية قصيرة. 

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