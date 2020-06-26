نجم بروسيا دورتموند يرفض العودة إلى ريال مدريد

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن المغربي أشرف حكيمي نجم ريال مدريد الإسباني المعار إلى بروسيا دورتموند الألماني يرفض العودة إلى صفوف النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد برنامج التشيرنجيتو الإسباني أن حكيمي قرر بنسبة كبيرة عدم العودة إلى صفوف ريال مدريد على الأقل في الموسم المقبل.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن بروسيا دورتموند كان قد أعلن في وقت سابق عن رغبته في استمرار النجم المغربي المتألق في صفوفه لموسم آخر.

وأوضح البرنامج الإسباني أنه في الوقت الحالي هناك مؤشر على عدم استمرار حكيمي مع بروسيا دورتموند وهو تعاقد النادي الألماني مع البلجيكي توماس مونييه الذي يلعب في نفس مركز حكيمي.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن حكيمي يخشى من عدم الاعتماد عليه كلاعب أساسي في ريال مدريد وذلك بسبب تواجد كلا من داني كارفخال ووجود مارسيلو وميندي في مركز الظهير الأيسر.

وذكر البرنامج الإسباني أن حكيمي يحظى باهتمام العديد من الأندية الأخرى أبرزها يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين وبايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.



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