عقب تخفيف قيود كورونا.. داكوتا جونسون تزور إحدى صديقاتها

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:27 م
داكوتا جونسون
داكوتا جونسون
مي مرسي
قامت النجمة داكوتا جونسون بالذهاب لزيارة إحدى صديقاتها عقب تخفيف الحظر، في لوس أنجلوس، وظهرت في كامل أناقتها بثوب أبيض وشعر منسدل على كتفها ولاب توب.

وتم طرح البرومو الأول لفيلم" the high note" الجديدوالذي تقوم فيه داكوتا جونسون بدور البطولة، من قبل الشركة المنتجة، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي، وتراهن "جونسون" على نجاحه بسبب كواليس العمل التي كانت شيقة للغاية.

فيلم ".." تدور أحداثه حول قصة رومانية كوميدية، وتحاول داكوتا إقناع الجمهور بنجاحها بعيدا عن أجزاء الفيلم الشهير " 50 shades of grey" والذي كانت الجرأة سببا كبيرا في نجاحه ومازال يشاهد أجزائه عدد كبير من الجماهير حتى الآن

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