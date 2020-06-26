الأسهم الأوربية تنهي تعاملات اليوم الجمعة على تراجع

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:19 م
بوابة الفجر

أغلقت الأسهم لأوروبية على انخفاض يوم الجمعة، إذ فاقمت الخسائر في البورصة الأمريكية بفعل زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة المخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بعد أن حوم داخل نطاق الزيادة في وقت سابق من الجلسة.

وكانت أسهم البنوك هي أكبر الخاسرين، إذ هبطت 2.2 بالمئة، في حين تلقت نظيراتها في الولايات المتحدة ضربة من خطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وضع سقف لعائدات المساهمين.

وعلى أساس أسبوعي، سجل ستوكس 600 انخفضا بنحو اثنين بالمئة، إذ كانت أسهم شركات السفر والترفيه الأكثر نزولا.

وجاء الأداء الأفضل في أوروبا للأسهم البريطانية، إذ ارتفعت 0.2 بالمئة بعد أن اتخذت الحكومة البريطانية مزيدا من الخطوات لتخفيف العزل العام بسبب فيروس كورونا.

وارتفع سهم شركة التجزئة البريطانية تيسكو 1.9 بالمئة بعد أن أعلنت عن زيادة 8.7 بالمئة في المبيعات الأساسية ببريطانيا في الربع الأول من السنة المالية بها، مدعومة بإجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.

إعداد محمود سلامة للنشرة العربية

 

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