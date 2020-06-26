ماكرون وبوتين يدعوان إلى وقف إطلاق النار في ليبيا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:16 م
ماكرون وبوتين
ماكرون وبوتين
وكالات

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الجمعة، إلى ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، جاء ذلك خلال اجتماعهما الافتراضي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، والذي تناول العديد من القضايا الهامة من بينها أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، والأوضاع في سوريا وليبيا وإيران.   

وذكر "الكرملين" في بيان، بعد الاجتماع: أن "بوتين وماكرون أعربا عن قلقهما المشترك من استمرار الأعمال القتالية في ليبيا"، موضحاً أن الجانبين "أكدا على دعمهما للدعوة لوقف عاجل لإطلاق النار واستئناف الحوار بين الأطراف الليبية بالتوافق مع قرارات مؤتمر برلين، والقرار رقم 2510 الذي أكدها، وصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

كما دعا الرئيسان الروسي والفرنسي إلى "توحيد الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة عبر الطرق السياسية الدبلوماسية".

وكانت الرئاسة الفرنسية، قد قالت في وقت سابق: إن "ماكرون يعتقد أن هناك حاجة للتعامل مع جميع الموضوعات الصعبة مع روسيا، وهذا يشمل مزيدا من التقدم في جدول أعمال الأزمة وخاصة في أوكرانيا".

ودعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا، يوم أمس الخميس، الفرقاء في ليبيا إلى وقف القتال، ووقف التدخل الخارجي لمحاولة إعادة المحادثات السياسية إلى مسارها.

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وقف إطلاق النار ماكرون ليبيا فرنسا روسيا بوتين

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