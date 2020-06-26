تفاصيل عقد "دي إس" ميديا للاستحواذ على البومات آمال ماهر





قال هيثم سليم، مدير عام شركة "دي إس" ميديا، إن الشركة تعاقدت مع مزيكا بالاستحواذ على البومات الفنانة آمال ماهر، ومن بنود العقد الاستحواذ على حق الآداء العلني لآمال ماهر لمده 5 سنوات والاستحواذ على 3 البومات غنائية، وعدد من الأغاني (سينجل)، وأيضا الأغاني المصورة على طريقة الفيديو كليب لمدة 5 سنوات.





وأكد سليم، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة آمال ماهر، خلال الفترة الأخيرة، وذلك في إطار سياسة الشركة والتعاون مع الشركات الكبرى مثل "مزيكا" لملاحقة التطور الموسيقي في عالم "الديچيتال"، خاصة بعد انتشار "السوشال ميديا"، وانتشار المنصات الموسيقية الرقمية.