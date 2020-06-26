ضبط المتهمين بسرقة 120 ألف جنيه من جمعية رجال الأعمال في قنا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:20 م
المتهمين
المتهمين
بسام عبدالحميد
تمكنت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا، من ضبط المتهمين بسرقة 120 ألف جنيه من جمعية رجال الأعمال بمدينة نجع حمادي. 

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، بلاغا، بسرقة ١٢٠ ألف جنيه من مقرين لجمعية أهلية لتمويل المشروعات الصغيرة بمدينة نجع حمادي بعد كسر باب الجمعية ثم كسر أبواب الخزن الثلاثة.

وكشفت تحريات المباحث، أن مرتكبي الواقعة، أحمد. ع. ح، 32 عاما، وصديقه محمود. ه. ع، 33 عاما، وتمكنت حملة أمنية برئاسة المقدم حاتم حفني، وكيل فرع البحث الجنائي، والمقدم سامح نجيدة، رئيس مباحث نجع حمادي، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين وإعادة المسروقة.


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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2533 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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قنا سرقة جمعية رجال الأعمال بوابة الفجر التحريات

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