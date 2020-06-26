يعاني من بتر في الساق.. الحكومة تستجيب لحالة إنسانية على الهواء





أعلن الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب عن استجاب مجلس الوزراء إلى الحالة الصحية للشاب محمد عبد التواب ثابت المقيم في القاهرة التي تم إذاعتها في برنامج "حقائق وأسرار".





وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة أن إدارة الشكاوى في مجلس الوزراء قالت إن مسئولين وزارة التضامن قامت ببحث ودراسة الحالة التي تم إذاعتها عبر البرنامج في حلقة الأمس.





وأضاف عضو مجلس النواب أنه تبين من خلال وزارة التضامن أن المواطن صاحب الشكوى مطلق وله 4 أبناء ويعيش بمفردة في حجرة إيجار مقابل 150 جنيه شهريا ولا يوجد بها أثاث سوى السرير، كما أنه يعاني من مرض السكر ما أدى إلى بتر ساقه اليسرى كاملة وإعاقة في اليد اليسرى ولا يوجد أحد يقوم برعايته ولا يعرف مكان طليقته أو أبناءه.





وكشف الإعلامية مصطفى بكري، أن مجلس الوزراء قام باعتماد صرف مساعدة ملحة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بمبلغ 350 جنيها لمدة 6 أشهر لحين انتهاء إجراءات معاش والده، وتم اعتماد مبلغ 500 جنيه لمدة 6 أشهر من جمعية الشربيني ويمكن تجديد المدة، كما تم العرض على المواطن نقله إلى دار رعايا متخصصة لتلقي أوجه كافة الرعايا ولكن المواطن رفض، كما تم التنسيق مع أحد الأطباء الجراحيين التابعين لجمعية الشربيني للكشف والعلاج بناء على رغبة المواطن، وأفاد المواطن أن لديه كرسي متحرك.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2533 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



