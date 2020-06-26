شاهد .. ميريهان حسين تقلد إليسا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة ميريهان حسين على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت ميريهان حسين عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها مع إليسا، وحرصت على وضع نفس المكياج الخاص بالنجمة اللبنانية إليسا، حتى تبدو في نفس ملامحها، وعلقت قائلة" فيديو تقليدي للنجمة إليسا ترند على يوتيوب .. شوفوا الفيديو على قناتي اللينك في الستوري".


يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

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