السفارة الأمريكية تشيد بجهود المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أشادت سفارة الولايات المتحدة في الرياض، اليوم الجمعة، بالجهود الحثيثة للمملكة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

وفي بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت السفارة الأمريكية: نشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. مؤكدة على ارتقاء تصنيف المملكة إلى الفئة الثانية على "قائمة المراقبة".

وأكدت السفارة، أن "هذا يعكس الخطوات المهمة التي اتخذتها هيئة حقوق الإنسان السعودية بقيادة الدكتور عواد العواد".

ويذكر أن حققت المملكة تقدما في تقرير الاتجار بالأشخاص من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني (w)، وفقا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، الأمر الذي يعكس مواصلة المملكة السير قدما في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص.

وأكد الدكتور عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئیس الجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن تحسن تصنيف المملكة يأتي على خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - والتي انعكست على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية في مجال الحماية من الاتجار بالأشخاص، المعزز لبيئة العمل وحماية العمالة.

وأوضح أن المملكة تبذل جهودا متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كافة أشكال الامتهان لكرامة الانسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه، كما تولي المملكة اهتماما كبيرا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة تتمثل في إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء إدارة لمكافحة تلك الجرائم في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد أسهمت هذه المنظومة في بناء سياج يكفل حماية جميع الأشخاص من تلك الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا، وتعويضهم.

وثمن معاليه اهتمام وتوجيه ولي العهد، الذي قاد عجلة الإصلاح والتطوير والتحديث لكافة مرافق الدولة ومنها هيئة حقوق الإنسان من خلال توجيهه ودعمه غير المحدود والمتواصل ، منوها بما تقوم لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الهيئة التي تنفذ العديد من البرامج والأنشطة التدريبية الموجهة للمكلفين بإنفاذ النظام (القانون)، علی اکتشاف ورصد حالات وقضايا الاتجار بالأشخاص، والتعامل الأمثل معها، وتطوير وتنمية القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث تم العمل على برنامج الإحالة الوطني بهدف توثيق حالات وقضايا الاتجار بالأشخاص بدءا من رصدها حتى الفصل فيها، وإرشاد العاملين في الجهات المعنية بالإجراءات التي ينبغي اتباعها في كل مرحلة وفقا لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مكافحة لاجراءات جهود ام اسلام المملكة السفارة الأمريكية الاتجار بالبشر

أخبار تهمك

عاجل.. قرار جمهوري بترقية اللواء محمد العصار لرتبة فريق فخري

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة بسبب منخفض الهند

منذ أقل من نصف ساعة

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات

منذ ساعة الا ربع

الصدمة الكبرى.. الأهلي مُهدد بضياع أكبر صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع نجم منتخب مصر

منذ 38 دقيقة

صفقة برشلونة وريال مدريد .. بايرن ميونخ يحدد سعر الجوكر

منذ 42 دقيقة

والدة فتاة طلخا تكشف تفاصيل جديدة عن واقعة قتل ابنتها

منذ ساعتين و 15 دقيقة

وزير الصحة الأسبق يفجر مفاجأة سارة حول كورونا

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي يُلاحق الساحر لضمه فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

مكالمة هاتفية تثير الذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

حمادة هلال يطالب جمهوره بالدعاء لوالدته

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

مذكرة تعاون سعودي أمريكي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

اتفاقية "سعودية - أمريكية" لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر

إشادة دولية بـ"آلية السعودية" لمكافحة الإتجار بالبشر

إشادة دولية بـ"آلية السعودية" لمكافحة الإتجار بالبشر

"حقوق الإنسان": المملكة أسّست أطراً قانونية ومؤسسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

وزير العمل يناقش مع هيئة حقوق الإنسان مكافحة الاتجار بالأشخاص

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:52 م

أثبت فعالية في علاج كورونا.. مفاجأة كبيرة بشأن عقار أفيجان واستخدامه بالمستشفيات

أعراض جديدة لمرض كورونا.. تعرف عليها

02:32 م

الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة بسبب منخفض الهند

08:12 م

الصدمة الكبرى.. الأهلي مُهدد بضياع أكبر صفقاته الصيفية

06:02 م

مكالمة هاتفية تثير الذعر في الأهلي بسبب رمضان صبحي

05:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!