عاجل.. نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:08 م
الزمالك
الزمالك
عمر محمد
أعلن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد خضوعه للفحوصات الطبية.

وجاء إعلان محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إصابته بفيروس كورونا المتسجد عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير".

وكتب محمد عواد حارس مرمى الزمالك عبر "توتير" : تحاليل كورونا إيجابي .. دعواتكم".

ويرفض نادي الزمالك استكمال مسابقة الدوري الممتاز على الرغم من قرار مجلس الوزراء في الأيام الماضية.

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وفي سياق متصل، تمسك مجلس إدارة نادي الزمالك بموقفهم من رفض استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر وإصابة عشرات الآلاف.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أعلن عودة النشاط الرياضي في مصر ومن ضمنه استئتاف بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية للتعايش السلمي مع فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الوباء العالمي.

من جانبه أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك والمتحدث الرسمي باسم النادي الأبيض، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء رفض بالإجماع فكرة إستئناف مباريات الدوري المصري لهذا الموسم، خوفا على لاعبيه من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الزمالك أن مجلس إدارته لا يعرف التمييز فقط رفض عودة دوري كرة اليد على الرغم من تصدر فريقه البطولة وكان يتبقى جولتان فقط على نهاية الموسم، موضحا أن صحة الاعبين فوق كل اعتبار.

وكان الزمالك أعلن رفضه خضوع لاعبيه لعمل المسحات المجانية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد في ظل الرفض التام لمجلس الأبيض لإجراءات عودة الدوري المصري هذا الموسم.

عاجل.. نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا
عاجل.. نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

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