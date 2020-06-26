مدرب الأهلي يزف بشرى سارة بشأن المصابين

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:31 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
شدد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الفريق الأحمر كان على أتم استعداد لعودة التدريبات، وهو ما ظهر خلال الأيام الأولى من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق حاليا عقب قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بالسماح للأندية للعودة إلى التدريبات الجماعية، والاستعداد لعودة الدوري من جديد بعد فترة التوقف الطويلة بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.

وأضاف بأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وضع برنامجا خاصا للاعبين خلال فترة التوقف اشتمل على جانب بدني، وهو ما ساهم بشكل كبير في وصول اللاعبين لدرجة جيدة من معدل اللياقة، وهو ما ظهر مردوده في الأيام الأولى لاستئناف التدريبات.

وأوضح المدرب المساعد بأن الجهاز الفني يلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ اليوم الأول في التدريبات ،وفقا لإرشادات وزارة الشباب والرياضة، حيث تم إجراء مسحة طبية للجهاز الفني واللاعبين والعاملين بفريق الكرة، بالإضافة إلى تقسيم اللاعبين لمجموعتين اثناء المران ومراعاة التباعد خارج الملعب.

وشدد قمصان على أن اجتماع اللجنة الخماسية مع المدربين الذي حضره أمس الأول كان هدفه الأساسي مناقشة الفترة الزمنية الكافية للتحضير بدنيا وفنيا لمراعاة ذلك خلال وضع جدول الدوري، مشيرا إلى أن فترة الإعداد الحالية كافية من أجل التحضير للمرحلة المقبلة.

وقال المدرب المساعد إن حضور الكابتن محمود الخطيب جانبا من مران الفريق بعد استئناف التدريبات، منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، خاصة أن الجميع يدرك قيمة وحجم الخطيب كرمز للكرة المصرية.

وأشار قمصان إلى أنه يأمل مثل باقي الرياضيين في عودة الحياة من جديد وأن تدور عجلة الرياضة والكرة في مصر مثلما حدث في أوروبا.

وأكد قمصان اقتراب عودة المصابين خاصة الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود، بالإضافة إلى تحسن حالة سعد سمير وكريم نيدفيد.

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