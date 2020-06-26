صفقة برشلونة وريال مدريد .. بايرن ميونخ يحدد سعر الجوكر

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:57 م
برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية ألمانية أن بايرن ميونخ الألماني بدأ في الاستسلام لرغبة نجم دفاع الفريق النمساوي ديفيد ألابا الذي يخطط للرحيل عن صفوف الفريق البافاري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وخوض تجربة احترافية جديدة خارج الدوري الألماني.

وأشارت صحيفة كيكر الألمانية إلى أن النجم النمساوي البالغ من العمر 27 عامًا يرتبط مع بايرن ميونخ بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2021 ويبدو أنه ينوي عدم تجديد عقده على الرغم من محاولات إدارة العملاق البافاري.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن بايرن ميونخ حدد سعر بيع ألابا عقب نهاية الموسم الحالي في حال عدم توصُّله إلى اتفاقٍ مع النجم النمساوي على تجديد العقد لتجنُّب رحيله مجانًا في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن بايرن ميونخ يحاول تجديد عقد ألابا حتى يونيو 2024 وأوضحت أنه إذا فشل في ذلك فسوف يطلب مبلغًا يتراوح ما بين 60 مليون يورو إلى 80 مليون من أجل التخلي عن خدماته لأي نادي.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن ألابا يجيد اللعب في أكثر من مركزٍ داخل الملعب، حيث سبق له أن لعب في مراكز الظهير الأيسر وقلب الدفاع وخط الوسط المدافع فهو بمنزلة (جوكر البايرن) كما أنه شارك في 380 مباراة وتمكن من تسجيل 30 هدفًا وصنع 48 تمريرة حاسمة وتُوِّج بـ21 بطولة.

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