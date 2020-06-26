محافظ أسوان ووكيل الأوقاف يستعرضان خطة فتح المساجد (صور)

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التى حددتها وزارة الأوقاف لفتح المساجد وإقامة الصلوات الخمس.





وأضاف خلال بيان صحفى، أن أهم الإجراءات هي: الوضوء بالمنزل وارتداء الكمامة والتباعد بين المصليين، بالإضافة إلى إحضار سجادة الصلاة الخاصة وعدم التصافح بالإيدى وذلك حفاظًا على صحة المصليين والحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان مع الدكتور محمد عزت مدير عام مديرية الأوقاف بأسوان؛ لاستعراض خطة المديرية واستعداداتها لفتح المساجد غدًا لأداء الصلوات الخمسة، وخلال الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة رفع حالة الطوارئ لجميع العاملين بالمديرية من أجل التأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع المساجد وعلى رأسها تنظيم دخول المصلين لمنع التكدس أمام المساجد.





ومن جانبه أكد الدكتور محمد عزت بأنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لفتح المساجد غدًا ومنها الانتهاء من أعمال التعقيم والتطهير ووضع علامات للتباعد بين المصليين داخل كل مسجد، لافتًا بأن المساجد سوف تفتح قبل الآذان بعشر دقائق وتغلق بعد آداء الصلاة بفترة وجيزة لا تتعدى النصف ساعة،









وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية ولجان تفتيش فرعية على مستوى جميع الإدارات من أجل المتابعة المستمرة والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الوقائية بالمساجد، مع التدخل السريع عند رصد أى مخالفة وإغلاق المسجد المخالف.