محافظ أسوان ووكيل الأوقاف يستعرضان خطة فتح المساجد (صور)
الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:54 م
فتح الله رضوان
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التى حددتها وزارة الأوقاف لفتح المساجد وإقامة الصلوات الخمس.
وأضاف خلال بيان صحفى، أن أهم الإجراءات هي: الوضوء بالمنزل وارتداء الكمامة والتباعد بين المصليين، بالإضافة إلى إحضار سجادة الصلاة الخاصة وعدم التصافح بالإيدى وذلك حفاظًا على صحة المصليين والحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان مع الدكتور محمد عزت مدير عام مديرية الأوقاف بأسوان؛ لاستعراض خطة المديرية واستعداداتها لفتح المساجد غدًا لأداء الصلوات الخمسة، وخلال الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة رفع حالة الطوارئ لجميع العاملين بالمديرية من أجل التأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع المساجد وعلى رأسها تنظيم دخول المصلين لمنع التكدس أمام المساجد.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عزت بأنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لفتح المساجد غدًا ومنها الانتهاء من أعمال التعقيم والتطهير ووضع علامات للتباعد بين المصليين داخل كل مسجد، لافتًا بأن المساجد سوف تفتح قبل الآذان بعشر دقائق وتغلق بعد آداء الصلاة بفترة وجيزة لا تتعدى النصف ساعة،
وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية ولجان تفتيش فرعية على مستوى جميع الإدارات من أجل المتابعة المستمرة والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الوقائية بالمساجد، مع التدخل السريع عند رصد أى مخالفة وإغلاق المسجد المخالف.
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 59561 حالة من ضمنهم 15935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2450 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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