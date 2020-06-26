رسميا.. ألميريا يفسخ تعاقده مع جوتي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:50 م
جوتي
جوتي
علي نبوي
أعلن نادي ألميريا الإسباني فسخ تعاقده مع جوتي المدير الفني للفريق عقب الخسارة أمس أمام الكوركون بهدف نظيف.

وخسر ألميريا صاحب المركز الثاث بدوري الدرجة الثانية الإسباني أمس أمام الكوركون بهدف دون رد في الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

ونشر النادي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"تم الاتفاق على فسخ التعاقد وديًا مع المدير الفني جوتي شكرًا لك على مجهودك الكبير مع ألميريا".

‏وأضاف :"نتمنى لك النجاح في مسيرتك دائمًا وأبدًا!.".

رسميا.. ألميريا يفسخ تعاقده مع جوتي
رسميا.. ألميريا يفسخ تعاقده مع جوتي

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