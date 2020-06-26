تعرف على حقيقة وجود جزء ثان من "غبى منه فيه" لهانى رمزي

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أعرب الفنان هانى رمزى عن استعداده التام لتقديم جزء ثان من فيلم "غبى منه فيه"، ولكن وضع لهذا الجزء شرط رئيسي للموافقة عليه.





وقال هاني رمزي في تصريحات صحفية أن الشركة المنتجة بالفعل تواصلت واجتمع بهم لكنه لم يمضي بعد لأنه لديه شرط قبل التعاقد وهو وجود سيناريو أقوي من سيناريو الجزء الأول.





وأضاف هاني رمزي، إلي أن الجزء الثاني في مرحلة الكتابة في الوقت الحالي موضحاً أنه لم يوقع إلا بعد انتهاء السيناريو تماما وقراءته وبعد ذلك يقرر المشاركة أم لا.





يذكر أن أحداث الفيلم تدور حول "سلطان"، شخص شديد الغباء، يفسد كل أمر يقوم به، يحب فتاة تدعى "سامية" ويذهب لوالدها "سعيد طرابيك" ليطلب يدها للزواج، ولكن والدها يطلب منه أن يجهز شقة وغيرها من متطلبات الزواج في وقت قصير جدا، ولكن "سلطان" لا يستطيع أن يأتي بهذه المتطلبات في مدة قصيرة.



تعرفه "سامية" على زوج خالتها "ضبش" ليعمل معه، وبالتالي تكون وظيفة يوفر منها "سلطان" نقوداً للزواج، ولكن لا تعلم "سامية" أن المعلم "ضبش" لص في الأصل، وتتوالى الأحداث في قالب كوميدي.



فكرة الشخصية الرئيسية في الفيلم مأخوذه من الفيلم الأمريكي غباء في غباء بطولة جيم كاري مع بعض التمصير والإضافات المصرية.