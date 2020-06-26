أوروبا تتصدى لأطماع أردوغان في ليبيا (فيديو)

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:48 م
الرئيس التركي - أردوغان
الرئيس التركي - أردوغان
تتدخل فرنسا وألمانيا وإيطاليا لصد أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، ووجهوا الدول الثلاثة دعوة للأطراف الليبية لوقف فوري لإطلاق النار ووقف التدخلات الخارجية وتعليق العمليات العسكرية.

كما دعت البلدان الثلاثة لاحترام قرار حظر السلاح المفروض من مجلس الأمن في إشارة واضحة للتدخلات التركية في الأزمة الليبية بدعم ميليشيات الوفاق بالسلاح والمرتزقة، حسبما أفادت منصة "مداد نيوز".

ونقلت تركيا نحو 15 ألف مرتزق كما اتهم الاتحاد الأوروبي تركيا بعرقلة عملية "إيرني" التي تهدف إلى مراقبة حركة السفن والطائرات في المتوسط بهدف منع توريد السلاح إلى ليبيا حيث تستمر تركيا في إرسال الطائرات والسفن المحملة بالأسلحة والذخائر لدعم ميليشيات السراج ضد الجيش الليبي.

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