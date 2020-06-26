"الصحة" السعودية تتفاعل مع حملة "بك أفخر" لشكر الممارسين الصحيين

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:17 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
تفاعلت وزارة الصحة مع الحملة المجتمعية بعنوان "بك أفخر"، حيث نشرت تغريدة في حسابها الرسمي على تويتر قالت فيها: "شارك عبر الهاشتاق في شكر ممارس صحي تعرفه.. جهودهم وتضحياتهم ستبقى محل تقدير الجميع".


ويأتي ذلك تقديرًا لجهود الممارسين الصحيين خلال جائحة كورونا؛ حيث تركز هذه الحملة التي أطلقها المجتمع على الطابع الإنساني، وتستهدف الممارسين الصحيين والفخر بهم تجاه ما قدموه من تضحيات كبيرة، وما بذلوه من جهود طيبة للتصدي لجائحة كورونا حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.

وتسعى الحملة إلى إشراك جميع أفراد المجتمع، بمختلف فئاتهم وشرائحهم، في توجيه رسالة شكر وتقدير للممارسين الصحيين من خلال عدد من التصاميم التي تم إعدادها.


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