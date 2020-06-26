بعد استقرار حالتها الصحية.. ابنة رجاء الجداوي تدعو لها

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:52 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
مي مرسي
تحسنت حالة الفنانة رجاء الجداوي، عقب تدهورها بالأمس وانتشار عدد من الشائعات بإنخفاض نسبة الأكسجين بالدم،وفقدانها الوعي.

وبالتزامن مع ذلك شاركت ابنتها أميرة مختار منشور تدعو لوالدتها، قائله "يارب يارب يارب يا قادر يا مجيب يا شافي اشفي أمي".


وكانت الفنانة رجاء الجداوي قد تدهورت حالتها الصحية أثناء تواجدها بمستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية وتم تعليق جهاز تنفس صناعي وأنبوية حنجرية لها.

يذكر أن ابنة الفنانة رجاء الجداوي قد شاركت منشور بالأمس موضحة حقيقة فقدان والدتها الوعي،تكذيبا لأحد المواقع الصحفية التي قامت بنشر الشائعات حول انخفاض نسبة الأكسجين في الدم إلى 55%.

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