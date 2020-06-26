كارثة.. الصحة العالمية تتوقع وفاة الملايين في موجة كورونا الثانية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:17 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة

توقع مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، وفاة ملايين الأشخاص إذا شهد العالم موجة ثانية من فيروس كورونا، حيث أن جائحة كورونا تتفشي في منظمة الصحة العالمية.

 

 وأوضح المدير العام المساعد للمبادرات الصحية بمنظمة الصحة العالمية، رانييري جويرا، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن عربية" أن "الأنفلونزا الإسبانية تشبه في انتشارها فيروس كورونا، حيث انخفضت في الصيف، واستؤنف تفشيها بشدة في سبتمبر وأكتوبر، مما تسبب في وفاة 50 مليون شخص خلال الموجة الثانية"، وأضاف أن " تفشي الوباء يحدث كما توقعنا".

 

وجاءت تلك التصريحات في الوقت الذي بدأت فيه عدة دول في أوروبا، بجميع أنحاء العالم، في تخفيف قيودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

 

ومن المقرر أن يقرر مسؤولو الاتحاد الأوروبي، البلدان التي ستخضع لقيود على السفر بعد إعادة فتح حدودها للسفر الدولي، مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات في الولايات المتحدة وأجزاء من أمريك

 

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة حتى أمس.

 

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا.

 

 

 

وأضاف أنه تم تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

 

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 

 

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

 

 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 59561 حالة من ضمنهم 15935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2450 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".


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