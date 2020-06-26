وزير الصحة الأسبق يفجر مفاجأة سارة حول كورونا

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن العالم مازال يعمل على اكتشاف خصائص فيروس كورونا، ولم يتم تحديد الطرق الكاملة لانتقال الفيروس والإصابة به، ولكن ما أجمع عليه العالم أنه سريع الانتشار.





وأشار "العدوي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات استباقية لمواجهة جائحة كورونا، مؤكدا أن الحكومة كانت موفقة في قراراتها، وهو ما ساهم في احتواء الأزمة.



وأضاف أن ملاحظ أن حدة أعراض الإصابة بفيروس كورونا قد تراجعت خلال الفترة الأخيرة، منوها بأن قطاع الطب الوقائي كشف الخصائص الجينية لفيرس كورونا لمعرفة عدم وصولنا للأرقام التي وصل لها دول العالم.



