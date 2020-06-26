بهذا السعر.. باناسونيك تكشف عن جهازها "Toughbook A3" اللوحي!

أعلنت شركة باناسونيك Panasonic اليابانية، عن جهاز Toughbook A3 اللوحي المميز بشاشة LCD بحجم 10.1 إنش، مع تصميم يدعم معايير مقاومة أعلى، وسعر 1182 جنيه إسترليني.

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يتميز جهاز Toughbook A3 اللوحي بشاشة LCD بحجم 10.1 إنش بدقة عرض 1920 في 1200 بيكسل، مع نسبة سطوع 800 nits، كما يضم تصميم الجهاز عدد 5 من الأزرار القابلة للتعريف في إطار الشاشة، إلى جانب زر للتحكم في الصوتيات، وأيضًا زر رئيسي.





كما يأتي جهاز Toughbook A3 اللوحي باثنان من البطاريات القابلة للتبديل، مع قلم مدمج ومنافذ USB-A كاملة، ومنفذ USB C، ودعم لاثنان من شرائح SIM.





ويدعم الجهاز اللوحي معايير IP65 لمقاومة الماء والغبار، ودعم معايير MIL-STD-810H، كما يتضمن مجموعة أدوات Panasonic Compass الخاصة بإدارة المشاريع، ويدعم الجهاز اللوحي التخصيص وفقاً لإحتياجات المستخدم عن طريق مسح رمز الباركود أو قارئ البطاقة الذكية أو منفذ USB-A.





ويضم جهاز Toughbook A3 اللوحي كاميرة سيلفي بدقة 5 ميجابيكسل، وكاميرة خلفية بدقة 8 ميجابيكسل، كما يدعم الجهاز رقاقة معالج Snapdragon 660، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت رام، وسعة تخزين 64 جيجابايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.





أيضاً يدعم الجهاز نظام تشغيل Android 9 Pie، كما يأتي بنظام الملاحة العالمي، ويضم اثنان من البطاريات مع بطارية بقدرة 3200 mAh لدعم عمر شحن يصل إلى 8 ساعات، وبطارية بقدرة 5500 mAh لعمر شحن يصل إلى 15 ساعة.