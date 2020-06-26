حصاد البورصة المصرية .. مؤشر بورصة النيل يقفز لـ 9.4% هذا الأسبوع

وربحت بورصة المصرية خلال هذا الأسبوع نحو 7.3 مليار جنيه ليغلق رأسمالها السوقي عند مستوى 586.9 مليار جنيه.





وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أن الأسهم استحوذت على 49.76 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 50.24% خلال اسبوع.









وسجل الأجانب صافي مبيعات بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الحالي ، نحو 408.8 مليون جنيه كما سجل العرب صافي بيع خلال هذا الأسبوع بقيمة 38.3 مليون جنيه، وسيطر المتعاملون المصريون على إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع المنتهي بنسبة 81.8%، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 12.2%، والعرب على 6% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.





والجدير بالذكر ، أن صافي مبيعات الأجانب منذ بداية العام نحو 9.2 مليار جنيه،ليرتفع إجمالي صافي بيع العرب منذ بداية العام إلى 1.6 مليار جنيه،

ومنذ بداية العام، استحوذت تعاملات المصريين على نسبة 68.6% من قيم التداول للأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 24.3% وسجل العرب 7.1%.