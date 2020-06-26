حصاد البورصة المصرية .. مؤشر بورصة النيل يقفز لـ 9.4% هذا الأسبوع
الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:00 م
نيفين سمير
كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن مؤشر بورصة النيل قد ارتفع بنسبة 9.45% ليغلق عند مستوى 772.79 نقطة وسجل قيم التداول ببورصة النيل خلال هذا الأسبوع نحو 35.3 مليون جنيه وأحجام تداول بـ 24.8 مليون ورقة منفذة علي عدد 1.7 ألف عملية بيع وشراء .
وربحت بورصة المصرية خلال هذا الأسبوع نحو 7.3 مليار جنيه ليغلق رأسمالها السوقي عند مستوى 586.9 مليار جنيه.
وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أن الأسهم استحوذت على 49.76 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 50.24% خلال اسبوع.
وسجل الأجانب صافي مبيعات بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الحالي ، نحو 408.8 مليون جنيه كما سجل العرب صافي بيع خلال هذا الأسبوع بقيمة 38.3 مليون جنيه، وسيطر المتعاملون المصريون على إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع المنتهي بنسبة 81.8%، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 12.2%، والعرب على 6% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر ، أن صافي مبيعات الأجانب منذ بداية العام نحو 9.2 مليار جنيه،ليرتفع إجمالي صافي بيع العرب منذ بداية العام إلى 1.6 مليار جنيه،
ومنذ بداية العام، استحوذت تعاملات المصريين على نسبة 68.6% من قيم التداول للأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 24.3% وسجل العرب 7.1%.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا