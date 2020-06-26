من أجل عيون الأهلي.. فايلر يرفض عرضًا هولنديًا

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا من أحد الأندية الهولندية لتولي تدريب الفريق هناك بعد تجديد تعاقده مع النادي الأحمر.





وكان المدرب السويسري قد أبلغ إدارة الأهلي بالأمس موافقته على تجديد تعاقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث وقام بالتوقيع عليها خلال تواجده في سويسرا.





ويتواجد المدرب حاليا في سويسرا في إجازة عائلية حيث من المقرر أن يعود إلى القاهرة نهاية الشهر الجاري لقيادة تدريبات الفريق الأحمر التي استأنفت بعد توقف أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.





وكشف مصدر مقرب من المدرب السويسري أن فايلر رفض عرضا من أحد الأندية الهولندية وأبلغ النادي باحترامه لتواجده مع الأهلي.



