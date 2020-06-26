الأحد.. اتحاد الريشة الطائرة يستعرض خطته أمام "الأولمبية" استعدادا لعودة النشاط الرياضي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:59 م
اتحاد الريشة الطائرة
اتحاد الريشة الطائرة
نجوى مصطفى

يستعرض مسئولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، خطة عودة النشاط الرياضي، والضوابط الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد خلال حضوره للإجتماع المقرر إنعقاده بمقر اللجنة الأولمبية المصرية بمدينة نصر.

كما يناقش اتحاد الريشة الطائرة مقترحاته وخطته بخصوص تحديد أماكن تدريب المنتخب الوطني استعدادًا للبطولات المقبلة للعرض على مسؤولي اللجنة الأولمبية والتي بدورها سترسلها لوزارة الرياضة.

حيث يستعد منتخبنا الوطني للسيدات للمشاركة ببطولة العالم للفرق والمحدد إقامتها بالدنمارك خلال الفترة من 3 وحتى 10 أكتوبر المقبل.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد وجهت الدعوة لجميع الاتحادات لمناقشة آخر استعداداتهم قبل عودة النشاط الرياضي من جديد.

يذكر أن وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي قد أعلن عودة الانشطة التدريبية للاتحادات الرياضية 1 يوليو ، على أن تعود المنافسات 1 أغسطس.



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