طالبة تعمل بالنقاشة: "بشتغل لعائلتي.. ومش باخد فلوس"

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت آلاء مجدي، طالبة في كلية الحقوق وتعمل في النقاشة، إنها كانت تحلم بدخول كلية الهندسة قسم ديكور ولم تتمكن، فالتحقت بكلية الآداب، وبعد فترة حولت لكلية الحقوق، وامتهنت "النقاشة".

وأضافت "آلاء"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "اكتشفت أني بحب النقاشة وإحنا بندهن شقتنا"، لافتة إلى أنها تعمل في هذه المهنة منذ 3 سنوات، متابعة: "بشتغل لعائلتي بس ومش باخد فلوس من حد".

وأشارت إلى أنها تعمل أيضا في مجال تصميم الأزياء، ولديها متابعون، مضيفة أنها ستحصل على كورسات الفترة المقبلة في الديكور، مناشدة الفتيات البحث عن الشىء الذي يحبونه ويتعلموه.

آلاء مجدي، صاحبة الـ22 عاما، التي تدرس بكلية الحقوق، هوت تصميم الأزياء، وباتت واحدة من أشهر" اليوتيوبر" اللاتي تقدمه محتوى خاص بالموضة وأسس التفصيل والتصميم والخياطة، إلا أن ظل ذهنها متعلق بمهنة "النقاشة" التي لا ترتبط بدراستها من قريب أو بعيد.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2533 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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