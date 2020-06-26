اسعار الدواجن تستقر في الأسواق اليوم الجمعة مع زيادة المعروض منها

واصلت اسعار الدواحن في الأسواق المصرية اليوم الجمعة استقرارها مع ضخ التموين كميات اضافيه منها بالأسواق.





وسجلت أسعار الدواجن من المزرعة 23 جنيهاً للكيلو، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 25 – 28 جنيهاً الكيلو بحسب المنطقة، وسجلت أسعار الدواجن المجمدة 35 جنيها للمستهلك.





وشهد سعر كرتونة البيض استقرار 25 جنيهاً من المزرعة، ويصل سعر كارتونة البيض للمستهلك إلى 32 جنيها للكيلو، واستقر سعر الدواجن البلدى عند 29 جنيها الكيلو من المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين 34 – 36 جنيها .