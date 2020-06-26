الأرصاد: طقس السبت شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة
الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:56 م
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت، الموافق 27 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس السبت نهارًا
- طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس حار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس السبت ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية
- نشاط رياح يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.
الوصف الفني لخرائط الطقس
- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر القاهرة وباقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على عدد من محافظات الجمهورية:
القاهرة: 35 23
الأسكندرية: 29 22
مطروح: 26 19
شرم الشيخ: 27 26
كاترين: 32 19
الأقصر: 41 26
مرسى علم: 36 27
وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا نشهد طقس مستقر خلال الأيام الحالية، حيث أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا، لطيف على شمال البلاد ومعتدل على جنوب البلاد ليلًا.
وأضاف "شاهين"، خلال تصريحات سابقة، أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة نتيجة كتلة هوائية قادمة من الجزيرة العربية، ومنخفض الهند الموسمي يمتد تأثيره على كافة أنحاء البلاد مما يزيد من شهورنا بارتفاع درجات الحرارة أكثر، مؤكدًا أن ارتفاع نسب الرطوبة هو الأكثر تأثير خلال أشهر الصيف والذي يستمر حتى 21 سبتمبر المقبل.
وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعة والرياح معتدلة يقتصر نشاط الرياح على جنوب سيناء، مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس، بينما هناك استقرار في البحر المتوسط ومهيأ تمامًا لممارسة كافة الأنشطة البحرية.
اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2533 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا