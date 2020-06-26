أنچي المقدم تهنئ صديقتها بمناسبة عيد ميلادها

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حرصت الفنانة إنچي المقدم علي أن تهنئ صديقتها بعيد ميلادها ، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ووجهت لها رسالة مليئة بالحب قائله : أسعد عيد ميلاد لكي يا صديقتي وأختي الحبيبة المغامرة ، المرحة ، العميقة ، اللطيفة ، المبدعة ، رفيقة السفر ، اتمني لكي سنة رائعة يا حياتي ، ربنا يسعدك ويحققلك كل اللي بتتمنيه ، أنا أحبك وأفتقدك كثيرا .



لترد عليها صديقاتها قائله :العودة إليكي يا اخت الروح احبك اليوم ودائما.



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة إنجي المقدم الدرامية مشاركتها في مسلسل"لعبة النسيان"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر حبيب، سيناريو وحوار رنا أبو الريش وورشة سيناريو ، بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، أحمد صفوت، رجاء الجداوي، علي قاسم، محمود قابيل.

