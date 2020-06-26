قبل صرفها في يوليو.. التفاصيل الكاملة للمستحقين للعلاوات الخمسة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:34 م
نيفين القباج
نيفين القباج
سمر حسن
أعلنت وزارة التضامن، بصرف متجمد من خمس سنوات لأصحاب المعاشات، طبقا للجدول الزمني حيث يحصل من خرج على المعاش في 2006 متجمد 60 شهرا لعلاوة واحدة، وفي 2007 يحصل على متجمد 60 شهرا لعلاوتين.

التأمينات الاجتماعية

بدأت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، تفعيل موقعها لمساعدة أصحاب المعاشات العلاوات الخمسة المجمدة علي الاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق.

يدخل الشخص على موقع هيئة التأمينات، ويستعلم بالرقم التأمينى الخاص بصاحب المعاش المستحق، يتم الاستلام بالرقم القومى مع كتابة اسم الأم، فى حالة عدم إتاحة وجود رقم التأمينى 

يستعلم نسبة الزيادة لكل شخص مستحق من أصحاب المعاشات ومواعيد الصرف، يستفيد من العلاوات الخمسة أصحاب المعاشات من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 حتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

مشروع السداد 

وأعلنت نيفين القباج، ضمن جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة، إعداد مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس وعرضته الوزارة علي مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.

أضافت القباج، أن المشروع يشمل القانون نص على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات من 1 يوليو 2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة، التى لم تضم إلى الأجر الاساسي حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية بحد أقصي خمس سنوات.

فئات المستهدفة

وجه الرئيس بصرف العلاوات الخمسة أصحاب المعاشات، يحصل علي العلاوات الخمسة، أصحاب المعاشات المستحقة من أعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 والتي يحتسب عليها الأجر خلال الأعوام المالية الخمس 2006/2007 إلى 2010/2011.

تعتبر الفئات المستحقة لهذه العلاوات من خرجوا على سن المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 30 يونيو 2015، ويحصل عليها من خرجوا على المعاش من 1 يوليو 2006 حتى 30 يونيو 2007 على 80% من قيمة علاوة واحدة، التي أضيفت على الأجر المتغير

يأخذ الذين خرجوا على المعاش من 1 يوليو 2007 وحتى 30 يونيو 2008 على 80% من قيمة علاوتين على الأجر المتغير، وياخذ من خرجوا على المعاش من 1 يوليو 2008 حتى 30 يونيو 2009 على 80% من قيمة 3 علاوات على الأجر المتغير.

يحصل من خرجوا على المعاش من 1 يوليو 2009 وحتى 30 يونيو 2010 على 80% من قيمة الأربعة علاوات التي أضيفت على الأجر المتغير، بينما يحصل كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2010 وحتى 30 يونيو 2015 على 80% من قيمة العلاوات الخمسة التي أضيفت على الأجر المتغير.

عدد المستفيدين

يستحق هذه العلاوات جميع العاملين بالدولة، ويشترط أن يكون العاملين في القطاع الخاص اشتركوا في تأمينات علاوات الأجر المتغير وسددوا الرسوم

يصل عدد الحالات المستفيدة من القانون حوالي 2.4 مليون، وتبلغ تكلفة صرف العلاوات الخاصة 7 مليارات جنيه سنويا، ويتم صرف الفروق الدورية من شهر يوليو 2020، بينما يتكلف صرف متجمد فروق المعاشات نتيجة زيادة العلاوات الخاصة 27 مليار جنيه ويتم اتخاذ التدابير اللازمة لصرفها.

بداية القضية

بدأت هيئة التأمينات الاجتماعية، في عام 2006، حساب معاشات المحالين للمعاش بدون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها الشخص في آخر 5 سنوات قبل بلوغه سن المعاش، إلى الأجر المتغير.

رفع مجموعة من أصحاب المعاشات، دعوى ضد هذا الإجراء، بالاعتماد علي حكم سابق من المحكمة الدستورية العليا في 2005، ويقضي بأحقية أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش بالاستقالة في استعادة هذه العلاوات.

أقامت مجموعة من أصحاب المعاشات، دعوى أخرى في 2013 أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على قرار هيئة التأمينات الاجتماعية، على اعتبار أنه ليس دستوري.

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