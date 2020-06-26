محافظ أسوان يتفقد موقع حادث "المقطورة" بنجع الإدفاوية (صور)

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهود المبذولة لاحتواء تداعيات حادث تصادم إحدى سيارات النقل الثقيل (مقطورة) والمحملة بخام الطفلة بأحدى المنازل بنجع الإدفاوية شرق بقرية أبو الريش قبلى مما أدى إلى وفاة طفلة وإصابة ٦ أفراد آخرين.





ووجه المحافظ بإلإغلاق الفورى لطريق المحاجر المار بالنجع، مع وقف العمل بالمحجر المؤدى له لحين إيجاد طريق آخر بديل، بجانب سرعة قيام إدارة المحاجر بمراجعة وحصر جميع طرق المحاجر المارة بين الكتل السكنية على مستوى المحافظة وإغلاقها تمامًا، مع إلزام الشركات العاملة بالمحاجر بإيجاد طرق بديلة وممهده بعيدًا عن التجمعات السكنية وذلك حفاظًا على سلامة أرواح الأهالى والمواطنين،





وأعطى اللواء أشرف عطية تعليماته بسرعة توفير وحدة سكنية بمساكن الإيواء العاجل للأسرة المتضررة، موجهًا مسئولى التضامن الاجتماعى بسرعة صرف إعانات مالية عاجلة للأسرة، مع سرعة الانتهاء من إجراءات الحصر النهائى للخسائر البشرية والعينية لصرف التعويضات المالية المقررة لحالات الوفاة والإصابة،





كما أمر محافظ أسوان مدير الصحة بالمتابعة الصحية للحالات المصابة وتوفير العلاج اللازم لشفاؤها فى القريب العاجل.





في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2533 حالة وفاة.



